Najlepszy lekarz sportowy w Łódzkiem. Jakiego lekarza sportowego wybrać? Tych specjalistów polecają pacjenci!

Czym zajmuje się lekarz sportowy?

Lekarz sportowy zajmuje się aktywnością ruchową człowieka. Zajmuje się on między innymi profilaktyką zdrowotną osób aktywnych fizycznie, czy też leczeniem urazów i kontuzji, nie tylko u zawodowców, ale i osób trenujących hobbystycznie. Jeśli natomiast zamierzamy uprawiać sport zawodowo lub wyczynowo powinniśmy się umówić na wizytę do lekarza sportowego. Decyduje także o możliwości do powrotu do treningów między innymi u osób, które doznały kontuzji.