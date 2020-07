Najlepsze szkoły ponadpodstawowe w Łodzi. Tam chce się dostać najwięcej kandydatów

Każdy mógł wybrać trzy szkoły, na pierwszym miejscu stawiając tę, która interesuje go najbardziej. Rekrutacja potrwa niemal do końca wakacji. Jest opóźniona z powodu pandemii. To dlatego absolwenci klas ósmych wciąż czekają na wyniki egzaminów. Zdawali je wyjątkowo nie w kwietniu, a w czerwcu. Ich wyniki otrzymają dopiero 31 lipca i wtedy będą mogli wprowadzić je do elektronicznych wniosków wraz z ewentualnymi zmianami preferencji w wyborze szkół. Mają na to czas do 4 sierpnia. Potem system będzie zliczał punkty każdego kandydata i na tej podstawie zakwalifikuje go do odpowiedniej szkoły i klasy. O sukcesie zdecydują przeliczone na punkty oceny ze świadectwa, osiągnięcia sportowe, naukowe itd. oraz punkty za egzamin ósmoklasisty. Listy zakwalifikowanych kandydatów zostaną ogłoszone 12 sierpnia. Potem kandydaci będą musieli potwierdzić wolę podjęcia nauki w danej szkole. Gdy tego nie zrobią do 18 sierpnia do godz. 15. - miejsce przepadnie. 19 sierpnia pojawią się listy uczniów przyjętych. Ci, którzy się na nich nie znajdą, będą szukać dla siebie miejsca w placówkach, które jeszcze miejscami będą dysponować.

A oto szkoły najchętniej wskazywane przez kandydatów w pierwszej preferencji (na podstawie statystyk w elektronicznym systemie naboru):