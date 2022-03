Najlepsze restauracje i karczmy w Polsce 2022. Gdzie się znajdują? Sprawdzamy listę!

Przewodnik „Poland 100 Best Restaurants” wskazuje corocznie, od 2011 roku, najlepsze restauracje i karczmy w Polsce. 21 marca poznaliśmy tegorocznych zwycięzców plebiscytu, którzy wybierani są przez gości. Według organizatorów jest to najbardziej obiektywny sposób oceny, lepszy nawet niż ocena jedynie przez grupę krytyków kulinarnych. Zobacz, które restauracje i karczmy były najlepsze w 2022 roku!

Co to jest „Poland 100 Best Restaurants”?

„Poland 100 Best Restaurants” to inicjatywa oraz przewodnik, który wskazuje najlepsze restauracje i karczmy w Polsce. Misją konkursu jest promowanie restauracji i karczm mających klasę, prezentujących kunszt gotowania i najwyższą jakość produktów. Do tego mają pozostawiać gościom miłe wspomnienia i wzbudzać chęć powrotu. Zgromadzenie rekomendacji w formie przewodnika to także okazja do kształtowania pozytywnego wizerunku polskiej gastronomii w kraju i za granicą. Kliknij, aby zobaczyć galerię zdjęć wyróżnionych miejsc

Jak są oceniane?

Restauracje i karczmy oceniane są w większości przez gości. Restauracje są oceniane wedle „Poland 100 Best Restaurants Score”, czyli wyniku zebranego na podstawie różnych przewodników i ocen online. Do każdej restauracji obliczone zostają uśrednione oceny z recenzji. Bierze się pod uwagę wiarygodność źródła i dodaje ocenę inspektorów, pojawiających się jako tajemniczy klientci. Zwycięskie restauracje i karczmy otrzymują też wsparcie marketingowe, które ułatwia dotarcie do nowych osób.

Najlepsze restauracje według „Poland 100 Best Restaurants”

W 2022 roku tytuł najlepszej otrzymała Restauracja Stara Wozownia, którą dowodzi szef kuchni Sebastian Olma. Miejsce znajduje się w Belsku Dużym pod Warszawą w Pałacu Mała Wieś. Gotując dania do menu, szef wychodzi poza kuchnię polską, szukając inspiracji w pobliskich ogrodach, historii miejsca i regionu.