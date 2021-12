Najlepsi policjanci i strażacy w Łódzkiem nagrodzeni przez marszałka. Kto został wyrózniony? ZDJĘCIA

Jak informuje Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, była to już 21. edycja konkursu na najlepszego policjanta, a po raz dziewiąty wybrani zostali wyróżniający się strażacy zawodowcy i ochotnicy. Do Łodzi przyjechali najlepsi z najlepszych. Bo żeby zostać nagrodzonym trzeba było przejść eliminacje powiatowe i nie tylko wykazać się wykonywaniem swoich zadań z dużym zaangażowaniem, ale również wyróżniać się m.in. ponadprzeciętną postawą w działalności społecznej.

- Jestem zaszczycony, że mogę wam dziś pogratulować, ale i podziękować, za to, co robicie dla nas, dla mieszkańców naszego województwa – mówił do zebranych marszałek Grzegorz Schreiber. – Stajecie na co dzień w różnych sytuacjach, kiedy musicie wykazać się charakterem. Bo wasza służba to kwestia charakteru, autoświadomości, że to, co robicie, to wasze zadanie jako strażaka czy policjanta. Bo jesteście ludźmi, którzy ratują innych.