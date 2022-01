Najciekawsze muzea w Polsce i na świecie związane z jedzeniem i piciem. Te smaczne miejsca warto odwiedzić

Takie miejsca często są atrakcjami turystycznymi miast i regionów. Wymieniać można by długo. Jednym z ostatnich przykładów z Polski jest informacja ze Szczytna, w którym powstanie Muzeum Browarów Nie. Zapomnianych. W zbiorach znajdą się przedmioty (kapsle, butelki i etykiety) powiązane z tradycyjnymi, tutejszymi browarami, których prawa i sposób produkcji są powoli odzyskiwane przez Mazurską Manufakturę S.A. Samo miejsce ma być otwarte nie tylko dla smakoszy piwa, ale też dla osób interesujących się kulturą regionalną. W planach jest zorganizowanie między innymi ścieżek dydaktycznych związanych z konkretnymi browarami.

Muzeum Frytek

Wiele tego typu miejsc znajdziemy też podczas podróży po świecie. Jednym z najsłynniejszych przykładów jest pierwsze i jedyne muzeum poświęcone frytkom (Frietmuseum), które znajduje się w belgijskiej Brugii (w budynku Saaihalle). Można się tu dowiedzieć między innymi, skąd pochodzą ziemniaki, gdzie wynaleziono frytki i czy są one bardziej francuskie, czy belgijskie. Podczas wizyty można nabyć też akcesoria związane z tematyką muzeum. Na miejscu, w specjalnie wydzielonej kafejce, zjecie również między innymi porcję tradycyjnych frytek (2,40 euro).

Muzeum Ziemniaka

Skoro mowa o frytkach, to nie może zabraknąć w zestawieniu Kanadyjskiego Muzeum Ziemniaka (The Canadian Potato Museum) w O’Leary na Wyspie Księcia Edwarda. Od 1993 roku stara się ono pielęgnować historię związaną z uprawą popularnej bulwy. Na miejscu znajduje się największy zbiór maszyn rolniczych i narzędzi potrzebnych do uprawy ziemniaków. Zwiedzając muzeum, można zrobić sobie zdjęcie z największą na świecie rzeźbą ziemniaka.