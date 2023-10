Najbardziej malownicze trasy rowerowe wybrane w Łódzkiem. O krótki ranking pokusiła się firma C&A. Które trasy wyróżniono? ZDJĘCIA

- Zebraliśmy najpiękniejsze trasy rowerowe w łódzkim i pogrupowaliśmy je od najkrótszej – możliwej do przejechania w jeden dzień, aż po taką na którą warto jest poświęcić kilka dni. Na każdej z nich czeka cię pełno atrakcji, niezależnie od tego, czy pragniesz podziwiać historyczne dworki szlacheckie, wyciszyć się na łonie natury, czy po całym dniu na rowerze wskoczyć do gorącego źródła. Z nami odkryjesz, jakie perełki skrywa województwo łódzkie – zachęca do skorzystania z atrakcji C&A zaznaczając przy tym: - Rowerowa mapa województwa łódzkiego to znacznie więcej tras! Tutaj wybraliśmy te, które naszym zdaniem są najbardziej malownicze ze względu na mijane po drodze krajobrazy i atrakcje turystyczne. Odkryj region łódzki na dwóch kółkach i daj się mu oczarować!