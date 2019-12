Nad śląskim morzem, czyli żeglowaniem z wiatrem u stóp pałacu czarownic

Niegdyś na Sławskim było siedem wysp, zostały cztery, z których jedna z wolna staje się półwyspem. Na największą gospodarze niegdyś wywozili krowy. Dziś to busz i rezerwat ornitologiczny. Jest też półwysep nieco przypominający helską mierzeję. Jak prognozowali niemieccy przedwojenni geografowie, nanoszenie piasku miało skończyć się odcięciem całej zatoki i stworzeniem drugiego akwenu. W Lubiatowie wypływa z Jeziora Sławskiego Obrzyca, która po 60 km wpada do Odry koło Cigacic. Jezioro Sławskie wraz z Obrzycą tworzy początek 200-kilometrowego szlaku kajakowego wiodącego do Santoka.

Raj dla aktywnych

Wymarzone miejsce dla aktywnych Wakepark, wypożyczalnie sprzętu pływającego i rowerów, kursy żeglarskie, rejsy stateczkiem, słowem to też miejsce dla ludzi, którzy nie lubią spędzać całego dnia na plaży. Warto wybrać się na Wzgórza Pszczółkowskie z najwyższą Starą Winną Górą (131 m n.p.m.). Okolice można też podziwiać z wieży widokowej Joanna.

Z kolei opływając kajakiem Jezioro Sławskie, pokonamy ok. 21 km. Wyruszamy z plaży OSiR i kierujemy się na północny zachód. Docieramy do wsi Lubogoszcz położonej przy drodze Sława - Konotop. Za miejscowością zbliżamy się do najgłębszego miejsca jeziora (12,3 m). Znajduje się ok. 800 m od linii brzegowej, naprzeciwko okazałego dębu. Przed nami ptasia wyspa. Podziwiamy niemal podzwrotnikowy gąszcz. Dalej Wyspa Kormoranów. Jest pomnikiem przyrody i nie wolno zbliżać się do niej na odległość mniejszą niż 100 m. Mijamy kolejne wysepki. Wpływamy do Zatoki Kręplińskiej. Trasa prowadzi wzdłuż wysokich brzegów...