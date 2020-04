Na ul. Kmicica w Łodzi powstał nowy miejski żłobek. Przyjmie 60 maluchów

Budynek tak jak klocki powstał w fabryce i został przewieziony do Łodzi w 16 częściach. I tu złożony. Zaś jego malowanie oraz wyposażenie w meble, zabawki i inny niezbędny dzieciom sprzęt odbywało się już na miejscu. To żłobek zbudowany w nowoczesnej technologii modułowej.

Maluchy, które tu trafią będą miały do swojej dyspozycji dwie bawialnie i dwie sypialnie. Obiady i inne posiłki będą zaś przygotowywane na miejscu, w nowocześnie wyposażonej kuchni.

Rozpoczął się już nabór do tej placówki i potrwa do 24 kwietnia. Mogą się do niego zgłaszać rodzice mieszkający w Łodzi, a chcący zapisać swoje dziecko do miejskiej placówki. Placówka będzie mogła rozpocząć pracę tuż po zakończeniu epidemii koronawirusa.

W związku z trwającą epidemią „Kartę zgłoszenia dziecka do żłobka” można pobrać ze strony internetowej Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi https://mzz.lodz.pl/ i wypełnioną wrzucić do urny wystawionej przy żłobku, przy ul. Kmicica 5 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00–15:00. Zaś wszystkie inne niezbędne dokumenty będzie trzeba przedstawić dopiero przy podpisywaniu umowy, po ustąpieniu epidemii. Więcej informacji można zaś uzyskać u kierownika żłobka pod numerem telefonu 798-867-111.