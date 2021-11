Na ul. Aleksandrowskiej powstaje asfaltowa droga rowerowa. To inwestycja z budżetu obywatelskiego ZDJĘCIA

Mieszkańcy Łodzi przede wszystkim czekają na remont samej ulicy Aleksandrowskiej, który miał zakończyć się w tym roku, a jak dotąd nawet nie ruszył. Niestety nie udało się rozstrzygnąć przetargu, więc na remont ulicy Aleksandrowskiej od ul. Szczecińskiej do granic miasta trzeba będzie poczekać do 2022 r.

Tymczasem przy ul. Aleksandrowskiej od ul. Lechickiej do granic miasta (odcinek 350 metrów) budowana jest asfaltowa droga rowerowa. To inwestycja realizowana dzięki wygranej w Budżecie Obywatelskiej. Ścieżka służyć ma również pieszym uczestnikom ruchu, gdyż będzie mieć charakter ciągu pieszo - rowerowego o szerokości 3 metrów. Oprócz tego przebudowy doczekają się zjazdy do posesji i uporządkowany zostanie teren przy ulicy. W pobliżu przejść dla pieszych zamontowane będą płytki kierunkowe dla osób słabo widzących i niewidomych. Na razie kładziona jest podbudowa i krawężniki. Inwestycja ma zostać zakończona jeszcze w tym roku.

Wykonawcą jest Zakład Remontowo Drogowy Spółka, który realizuje inwestycję za kwotę ponad 410 tys. zł.