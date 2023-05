Na Stawach Stefańskiego w Łodzi urządzono plażę w nowym miejscu. Zobacz na zdjęciach jak się prezentuje

Na Stawach Stefańskiego w Łodzi urządzono nową plażę

- Plaża będzie nasłoneczniona od świtu do nocy. W przeciwieństwie do poprzedniego miejsca, które było zacienione. Pierwotnie, zanim obiektem zarządzał Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, to właśnie na tę, słoneczną stronę łodzianie przychodzili wypoczywać - mówi Łukasz Kucharski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi, któremu podlegają Stawy Stefańskiego.

Rekreacja w Łodzi. Leżaki i ławki, w tym dla matek

Po przygotowaniu terenu przywieziono około 50 ton piasku. Z głównej alei do samej plaży prowadzi drewniany pomost, którym bez problemu dostaną się osoby na wózkach inwalidzkich i rodzice z dziećmi w wózkach. Stanęły nowe przebieralnie. Przy plaży zainstalowano leżaki, ławki, w tym jedną dla matek z małymi dziećmi, na której będzie mogły je przewinąć lub nakarmić.

Zmiana lokalizacji plaży to pomysł mieszkańców, którzy zgłosili go do Budżetu Obywatelskiego. Koszt inwestycji wyniósł prawie 410 tysięcy złotych.