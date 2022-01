Na pomoc osobom niepełnosprawnym, urzędnicy kupili specjalny fotel do transportu Agnieszka Jedlińska

Specjalistyczny fotel do ewakuacji osób z niepełnosprawnościami kupili miejscy urzędnicy. Sprzęt trafił do Urzędu Miasta przy ul. Zachodniej 47, gdzie ze swoimi sprawami zgłaszają się łodzianie także do Rzecznika Osób Niepełnoprawnych. Strażnicy miejscy i pracujący w budynku urzędnicy przeszli specjalne szkolenie z obsługi tego fotela. Koszt inwestycji to ok. 6 tysięcy zł.