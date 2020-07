Na pewno mieliście te kultowe tapety na pulpicie waszego Windowsa. Wiecie, co to za miejsca?

Symbole szczęścia: podkowa, drzewko szczęścia

Symboli szczęścia jest wiele. Nie ważne czy jesteś przesądny, czy nie. Warto mieć talizmany, które zapewnią nam przychylne i szczęśliwe życie. Podkowa, drzewko szczęścia, a może słoń z trąbą do góry? Jeśli posiadasz te rzeczy w domu, to nie masz o co się martwić, będziesz bogaty,...