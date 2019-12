Na miejskiej wigilii 2019 abp. Ryś do samotnych: „to wy jesteście ekscelencje”. Kilkaset osób na wigilii w Łodzi w Atlas Arenie

66-letni pan Janek z Łodzi, który siedzi przy innym stoliku też ma trudną sytuację. - Żona odeszła, syn wyjechał. Jak mam słuchać awantur sąsiada za ścianą, to wolę w Wigilię tu posiedzieć – mówi. Jak podkreśla nie jest bezdomny, ma normalne życie. - Ale podróż do syna długa, potraw wigilijnych sam nie ugotuję. A tu widać, że do ludzi z szacunkiem podchodzą – mówi.

Do zgromadzonych na wigilii przemawiała m.in. Hanna Zdanowska. Życzyła wszystkim, aby w nadchodzącym roku znaleźli bliską osobę i za rok w święta nie byli już samotni.

Abp. łódzki Grzegorz Ryś odniósł się do określenia „ekscelencja”, którym często jest nazywany. - Słowo to pochodzi z greckiego i oznacza „godność”. A godność człowieka nie bierze się z tego co ma w kieszeni, jak się ubiera, gdzie mieszka, ale tego, kim jest, Pan Bóg patrzy na was z góry i mówi „moje ekscelencje” - mówił arcybiskup.