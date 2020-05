Na Mazowszu zamierzają grać

Liga może liczyć 21 drużyn, ale równie dobrze 23. Rozgrywki prowadził będzie za to Łódzki Związek Piłki Nożnej.

Z czterech trzecioligowych nowicjuszy znamy na razie trzech. Czwartego, z Mazowsza, powinniśmy poznać pod koniec czerwca. Mazowiecki Związek Piłki Nożnej zadecydował bowiem, że w obu grupach IV ligi, czyli północnej i południowej po cztery najlepsze drużyny mają dograć sezon i rozegrać między sobą wiosenne mecze. W grupie południowej są to Radomiak II, MKS Piaseczno, Błonianka i Victoria Sulejówek. W grupie północnej natomiast Drukarz Warszawa, Huragan Wołomin, Hutnik Warszawa i KS Łomianki. Mecze mają zostać rozegrane 10, 13 i 17 czerwca. - Drużyny mają mieś zachowane punkty zdobyte w rundzie jesiennej - mówi Sylwester Szymczak, dziennikarz sportowy z Radomia. - Za to finał pomiędzy mistrzami obu grup miałby się odbyć 27 czerwca na neutralnym boisku. Jeśli nie uda się rozegrać tych spotkań, to do barażu mają stanąć Błonianka z Drukarzem. Wprawdzie Błonianka jest na drugim trzecim w tabeli grupy południowej, ale działacze wzięli pod uwagę różnicę bramek, która premiuje właśnie ten zespół.

Na tym nie koniec trzecioligowego zamieszania. Może się okazać, że do rywalizacji staną także Legionovia Legionowo oraz Pogoń Siedlce. Obie drużyny rywalizują obecnie w II lidze, ale są poważnie zagrożone degradacją. Trenerem Legionovii, która zajmuje ostatnie miejsce w ligowej tabeli mając aż 14 punktów straty do bezpiecznej pozycji w rankingu, jest doskonale znany kibicom naszego regionu Bogdan Jóźwiak, który prowadził między innymi Lechię Tomaszów i Pelikana Łowicz. ą