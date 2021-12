Na ławie oskarżonych zasiądzie 58-letnia zgierzanka. Prokuratura zarzuca jej zabójstwo konkubenta. Jej proces odbędzie się w Łodzi

Drwił z niej po powrocie od sąsiadki

Chwyciła za nóż i zadała jeden cios

Ciężko ranny mężczyzna wykrwawił się

Widząc, że jej partner jest cały we krwi, przerażona Małgorzata J. pobiegła do wspomnianej sąsiadki, która o tym, co było dalej, opowiedziała w śledztwie. Gdy Bożena M. weszła do mieszkania, Sławomir Sz. leżał na wersalce. Próbowała go podnieść, ale nie dała rady. Puściła go więc i wtedy zauważyła, że jej ręce są całe we krwi.