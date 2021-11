Na kilka dni przez rozbiórką wiaduktu na ul. Przybyszewskiego urząd nie chce podać szczegółów

W ciągu najbliższych dni rozpocząć się ma rozbiórka wiaduktu na ul. Przybyszewskiego. Chociaż to jeden z większych i ważniejszych remontów w Łodzi, urzędnicy do ostatniej chwili zwlekają z podaniem informacji dotyczącej planowanej organizacji ruchu i związanych z tym utrudnień. Zapytaliśmy, dlaczego nie chcą, aby mieszkańcy odpowiednio wcześniej dowiedzieli się o utrudnieniach. Taką odpowiedź otrzymaliśmy:

- Od poniedziałku wykonawca będzie prowadził pierwsze prace rozbiórkowe i przygotowawcze do przejęcia placu budowy. Trwają ustalenia co do ostatecznej organizacji ruchu - mówi Małgorzata Loeffler, rzecznik prasowy Zarządu Inwestycji Miejskich.

Nieoficjalnie udało się ustalić, że w poniedziałek prace pełną parą nie ruszą (choć tak mówili robotnicy, którzy przygotowują się już do pracy). Nie będą też pozamykane żadne ulice. Ale kiedy dokładnie rozpocznie się rozbiórka i pojawią się utrudnienia - tego ZiM powiedzieć nie chce. Stanie się to w ciągu najbliższych dni. Wiadukt to tak naprawdę trzy wiadukty - dwa to jezdnie, a trzeci tramwajowy. Na pewno zamknięta zostanie nitka ul. Przybyszewskiego w kierunku centrum, w drugą stronę samochody pojadą. Kursować ma także tramwaj. Prawdopodobnie zamknięta zostanie także ulica pod wiaduktem. Jeśli chodzi o tory kolejowe - planowane są czasowe wyłączenia ruchu. Ale na potwierdzenie tych zmian organizacyjnych wciąż czekamy...