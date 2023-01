Na alei Unii praca wre. Na testach medycznych Milan Spremo

Co ciekawe wszystkie seniorskie drużyny ŁKS mają zaplanowane na najbliższą sobotę (14 stycznia) mecze sparingowe. Pierwszoligowcy, jak już informowaliśmy, zmierzą się z KSZO Ostrowiec Świętokrzyski (III liga). – Pierwszy tydzień treningów mamy już za sobą i miał charakter wprowadzający - mówi Marcin Pogorzała, asystent Kazimierza Moskala. W trakcie drugiego nasz zespół czeka wyższa intensywność pracy, poza tym będziemy kontynuować proces dopracowywania elementów taktycznych. W planie mamy miedzy innymi zajęcia z piłką, co ma za zadanie ułatwić zawodnikom czucie futbolówki. Poza tym nie zabraknie gier. Tydzień zamkniemy pierwszym w okresie przygotowawczym meczem sparingowym.

Tymczasem, jak poinformował na Twitterze, Tomasz Włodarczyk, na testach medycznych w klubie z alei Unii 2, przebywa 27-latek Milan Spremo, który rozwiązał niedawno swoją umowę z bośniackim Borac Banja Luka i jest wolnym zawodnikiem. Jeśli testy pójdą jak trzeba, to zawodnik będzie pierwszym zimowym wzmocnieniem lidera I ligi. Dodajmy, że jesienią wystąpił w 15 ligowych spotkaniach Banja Luki i strzelił gola.

III LIGA (GRUPA 1.)

Przygotowania do wiosennych meczów rozpoczęły trzecioligowe rezerwy ŁKS. Pod okiem sztabu szkoleniowego, kierowanego tak jak jesienią przez Marcina Matysiaka, ćwiczyło na pierwszych zajęciach 27 zawodników. Byli w tym gronie między innymi Maciej Radaszkiewicz, wracający do treningów po blisko dziesięciomiesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją, Julian Mordasiewicz, a także Mateusz Książek i Miłosz Mielczarek (obaj jesienią występowali w ŁKS U-17 w Centralnej Lidze Juniorów). Ze względów osobistych na treningu zabrakło Błażeja Radwanka. Rezerwiści trenować będą na obiektach klubowych. W planach jest także siedem spotkań kontrolnych, pierwsze dwa już w sobotę (14 stycznia). Tego dnia ŁKS II zmierzy się z czwartoligowcami z WKS 1957 Wieluń oraz ŁKS III, który także rozpoczął przygotowania do wiosny. Trenerem wielunian jest Romuald Solarek, pracujący wcześniej z zespołami młodzieżowymi zespołu z alei Unii 2. ą