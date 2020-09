Muzyka jest dobra na wszystko czyli wrześniowe premiery w Teatrze Muzycznym w Łodzi

PROSIMY NIE WYRYWAĆ FOTELI W MUZYCZNYM

-W ten sezon wchodzimy przebojowo i zabieramy widzów w krótką podróż po historii muzyki rozrywkowej mówi dyrektor artystyczny Teatru Muzycznego w Łodzi

Premierę „Prosimy nie wyrywać foteli” zaplanowano na 26 września. Ze sceny przy Północnej popłyną takie szlagiery jak „Twist and shout”, „Rock around the clock” czy „Medytacje wiejskiego listonosza. W obsadzie Emilia Klimczak, Justyna Kopiszka, Paulina Łaba, Paweł Erdman, Maciej Pawlak, Piotr Płuska i Marek Prusisz. Reżyseruje Jakub Szydłowski.

PÓŁ ŻARTEM PÓŁ RETRO

W hoteliku Démodé czas się zatrzymał. Jego mieszkańcy lubią być passe, cenią sobie leniwy rytm dawnych dni, piękno melodii międzywojennych szlagierów i poczucie humoru. Czasem dość dosadne, dlatego wodewil „Hotelik Démodé”, którym Stowarzyszenie Grupa Teatralna Nota Bene debiutuje na scenie Teatru Muzycznego w Łodzi przeznaczony jest wyłącznie dla widzów dorosłych. Premierę zaplanowano na 19 września.