Musical Pretty Woman na deskach tetaralnych w Łodzi. Znamy obsadę superpremiery Teatru Muzycznego

Największe zainteresowanie budzą oczywiście nazwiska artystów, którzy kreować będą główne role. W roli Vivian – nieco dziwnej, marzącej o lepszym życiu dziewczyny, pracującej przy Hollywood Boulevard – publiczność zobaczy Malwinę Kusior , doskonale znanej miłośnikom musicalu z Teatru ROMA z ról w takich tytułach, jak: „Piloci”, „Mamma Mia!”, „Ale musciale!”, „Deszczowa piosenka” czy „Taniec wampirów”. Swoją kreację tej roli stworzy też Marta Wiejak . Artystka współpracująca m.in. z Operą i Filharmonią Podlaską w Białymstoku, Teatrem Muzycznym w Poznaniu, w latach 2012–2013 dwukrotnie występowała gościnnie w londyńskim The Club at The Ivy w towarzystwie jazzowego pianisty Joe Thompsona. W warszawskiej ROMIE występowała między innymi w „Deszczowej piosence”, „Księdze dżungli” i „Alicji w Krainie Czarów”.

Na drodze głównej bohaterki musicalu los stawia przystojnego, zdystansowanego do rzeczywistości i świata biznesmena – Edwarda. W tej roli wystąpi Tomasz Bacajewski, znany chociażby z roli Judasza w spektaklu „Jesus Christ Superstar” A. Lloyda Webbera w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako aktor Teatru Muzycznego im. D. Baduszkowej w Gdyni, gdzie wystąpił w ponad dwudziestu musicalowych tytułach. Współpracował też z Och-Teatrem, Teatrem Komedia i Operą na Zamku w Szczecinie przy spektaklach: „The Rocky Horror Show” R. O’Briena, „Boyband” P. Quiltera i „Crazy for You” G. i I. Gershwinów.

Do roli Edwarda wybrano też Marcina Jajkiewicza. Ten wokalista jazzowy i musicalowy, a także piosenkarz to pierwszy odtwórca postaci Georga von Trappa w polskiej realizacji musicalu „Dźwięki muzyki”. Popularność zapewniły mu występy w programie telewizyjnym „Jaka to melodia?” oraz rola Hansa w polskiej wersji językowej superprodukcji Disneya „Kraina lodu”. Jest również wokalistą w zespole Marcina Wyrostka Tango Corazon Quintet. W Teatrze Muzycznym w Łodzi gra rolę Jeana Valjeana w „Les Misérables”, lwa Aleksa w „Madagaskarze – musicalowej przygodzie” i Johna w „Miss Saigon”.

Po raz pierwszy na deskach Teatru Muzycznego w Łodzi wystąpi Rafał Szatan, trzeci z aktorów, wybrany do głównej roli męskiej. Z musicalem związany od 2009 roku, kiedy to wystąpił w polskiej premierze scenicznej wersji „High School Musical”. W latach 2010–2015 był wokalistą zespołu RH+. Brał udział w programach „The Voice of Poland” i XFactor. Śpiewał gościnnie w teleturnieju TVP1 „Jaka to melodia?” i zajął drugie miejsce w finale dziesiątej edycji programu rozrywkowego Polsatu „Twoja twarz brzmi znajomo”.