Msza święta online. Gdzie oglądać transmisję?

W niedzielę od godziny 11.30 będziemy transmitować mszę świętą z sanktuarium relikwii Drzewa Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu.

- To najstarsze polskie sanktuarium. To tutaj przez wieki koncentrowało się życie religijne, życie narodowe naszej ojczyzny, naszych rodaków. I dlatego cieszymy się, że w tej wyjątkowej, trudnej sytuacji, w której się znaleźliśmy, będziemy mogli duchowo łączyć się z tym najstarszym sanktuarium i dzięki tej transmisji wiele osób będzie mogło skorzystać z niedzielnej Eucharystii - mówi ojciec Dariusz Malajka, rektor Bazyliki Mniejszej pod wezwaniem Trójcy Świętej na Świętym Krzyżu i rzecznik prasowy sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego.

Uczestnictwo w nabożeństwie przez internet

Wprowadzone w Polsce ograniczenia w przemieszczaniu się sprawiły, że osobisty udział we mszach świętych w kościołach i sanktuariach jest dziś praktycznie niemożliwy. Na zarażenie koronawirusem narażeni jesteśmy wszyscy. Jednak to choroba szczególnie niebezpieczna dla osób starszych i chorych. Kościół zachęca dziś do uczestnictwa we mszach świętych online. Wiele parafii w Polsce prowadzi już regularne transmisje mszy i nabożeństw. Poniżej lista transmisji, z której może skorzystać każdy z Was.