MPK-Łódź pokazało na targach dwa zbudowane przez siebie wagony techniczne. ZDJĘCIA

Łódzkie MPK pokazało na targach kolejowych TRAKO w Gdańsku zaprojektowane przez siebie i zbudowane od podstaw na bazie wagonu 805Na dwa wozy techniczne. Wywołały one spore zainteresowanie wśród fachowców z branży komunikacyjnej, kilka przedsiębiorstw komunikacyjnych z różnych miast wyraziło już zainteresowanie zakupem takich pojazdów do swoich potrzeb. Wagon do usuwania oblodzenia sieci trakcyjnej, będący jednocześnie pługiem do odgarniania śniegu z torowiska w Konkursie Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej otrzymał nagrodę im. prof. Jana Podolskiego.

Do czego służą zbudowane w łódzkim Zakładzie Techniki MPK pojazdy? Jeden jest wagonem diagnostyczno - pomiarowym. To rodzaj laboratorium na kołach. Analizuje stan zużycia torów, wyszukuje miejsca, gdzie tory nie spełniają norm lub ich stan zagraża bezpieczeństwu ruchu tramwajów. Używa się go też do odbiorów technicznych nowych torowisk, np. obecnie jest używany na nowo wybudowanej linii wzdłuż alei Marszałka Śmigłego - Rydza.