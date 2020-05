MPK Łodź podwiezie osoby niepełnosprawne do parku, restauracji czy na zakupy. Wystarczy zadzwonić i zamówić przejazd

Jednorazowy przejazd kosztuje 12 zł, w przypadku wykupionego abonamentu koszt przejazdu zmniejsza się do 8 zł. Usługi realizowane są w relacji „ drzwi – drzwi”, włącznie z transportem osób na wózkach po schodach.

Do czasu epidemii koronawirusa głównie dowozili dzieci do szkół i ośrodków szkolno – wychowawczych. Przewozy szkolne stanowiły przez pierwsze trzy miesiące tego roku 85 proc. wszystkich zleceń abonamentowych ZPON. Korzystało z nich 271 uczniów. Kolejne 42 osoby były dowożone na warsztaty terapii zajęciowej domów samopomocowych (13,1 proc. zleceń). Natomiast osoby aktywne zawodowo stanowiły wśród klientów ZPON tylko 2,2 proc. (7 osób). Wynikało to z priorytetu, jaki w przewozach nadano uczniom. Jednak gdy szkoły nadal pozostają zamknięte, dorosłe osoby niepełnosprawne mogą korzystać z usług ZPON w pełnym zakresie.

Przewozy specjalne na rzecz niepełnosprawnych łodzian realizowane są przez siedem dni w tygodniu w godz. 6 – 22. Usługi są realizowane w relacji „ drzwi – drzwi”, gwarantując pełną obsługę włącznie z transportem osób na wózkach po schodach. Osoba niepełnosprawna znajduje się pod opieką wykwalifikowanych pracowników pomagających w sprawnym i bezpiecznym przemieszczaniu się z miejsca zamieszkania do pojazdu, w czasie podróży i z pojazdu do miejsca docelowego.

ZPON MPK – Łódź dysponuje 21 pojazdami, w tym 17 samochodami Fiat Ducatoi 4 Citroen Jumper w pełni przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych. Zamówienia na przewozy przyjmowane są pod numerem tel. 42 672 14 15.