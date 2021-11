Można wesprzeć koty przy okazji sobotnich zakupów w Centrum Handlowym Nowa Górna

W centrum handlowym Nowa Górna odbędzie się zbiórka dla kociej fundacji.

Jak można pomóc bezdomnym kotom?

W sobotę, 20 listopada br. w godz. 11-18, w Centrum Handlowym Nowa Górna przy ul . Kolumny 6/36 będzie można podarować karmę, pomóc w leczeniu lub dowiedzieć się więcej o adopcji zwierząt. Akcję poprowadzi Fundacja Przytul Kota.

W jej ramach odbędzie się zbiórka dla podopiecznych fundacji. Mieszkańcy chcący zaangażować się w pomoc zwierzętom będą mogli przekazać m.in. suchą i mokrą karmę dla dorosłych kotów i kociąt, kocie przekąski, ale także żwirek, jednorazowe podkłady higieniczne i rękawiczki lub kocie zabawki. Każdy podarek jest cenny, ponieważ aktualnie pod opieką fundacji znajduje się 96 kotów. Dary będzie można przekazać w punkcie PLIS, obok stoiska W.Kruk.

- Nasi podopieczni to koty oswojone, które czekają w Mruczarni na adopcję, półdzikie, w trakcie leczenia i całkiem dzikie, które po zakończeniu kuracji wrócą na miejsce bytowania. Mamy pod opieką także koty niepełnosprawne wymagające szczególnej troski. Każdy z nich potrzebuje nakarmienia, czasami także leczenia operacyjnego, rehabilitacji czy wykupienia leków - informuje Joanna Czyżycka z Fundacji Przytul Kota. - Priorytetowe jest kocie jedzenie i żwirek, ponieważ te produkty zużywamy na bieżąco i szybko kończą się zapasy. Na wagę złota są także jednorazowe rękawiczki oraz podkłady higieniczne, których ze względów bezpieczeństwa musimy używać podczas opieki nad trafiającymi do nas kotami, nim nie minie okres kwarantanny Gdybyśmy ich nie stosowali, moglibyśmy nieświadomie przenieść na inne zwierzęta bardzo niebezpieczne choroby. Zmarzniętym kotom, które trafiają do naszej Mruczarni przydadzą się także koce lub ręczniki.