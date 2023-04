Motoświęconka 2023 w Łodzi. Motocykliści przyjechali poświęcić pokarmy. Oto nowa łódzka tradycja

Ryszard Król „Burza” z Klubu Motocyklowego „Korsarze Łódź” przypomina, że to druga już taka „Święconka w kaskach”.

Przyjeżdżają do nas nie tylko motocykliści z naszego klubu, ale też zaprzyjaźnionych – wyjaśnia Ryszard Król „Burza”. - Myślę, że ta „Święconka w kaskach” przejdzie do naszej wielkanocnej tradycji. Zaczęło się w ubiegłym roku. Na taki pomysł wpadł nasz prezydent Jarosław „Jaron”. Spotkał się z zaprzyjaźnionym księdzem, który teraz pracuje w parafii na Placu Kościelnym. I uznali, że można być poświęcić wielkanocne pokarmy w trochę inny sposób, nie przy tradycyjnym stole. Są z nami żony, znajomi. Potem jedziemy na tradycyjne „jajeczko” do naszego klubu.