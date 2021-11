MotoMikołaje dla dzieci z łódzkich domów dziecka ZDJĘCIA

Akcja MotoMikołaje w sobotę (20 listopada) odbywa się już po raz dziesiąty. Na tle efektownych motocykli chętnie fotografują się dzieci, a do puszek pieniądze wrzucają ich rodzice. - Pieniądze, które zostaną po zakupach prezentów, zostaną przeznaczone na pomoc przez cały rok - mówi Krzysztof Sałaciński z ze Stowarzyszenia Łódzkich Motocyklistów. - Fundujemy korepetycje, fundujemy nagrody za superwyniki w nauce i w zachowaniu, a jak się uda, to zabierzemy dzieci do Parku Rozrywki Energylandia. Każda edycja akcji charytatywnej MotoMikolaje przynosi średnio około 20 tys. zł.

Krzysztof Szymczak