Moto Weteran Bazar w Łodzi. Powróciła największa giełda kolekcjonerska w Polsce. Syrena, Polonez, motorynka, Komar, Junak

Powrócił Moto Weteran Bazar, typowo łódzka a zarazem największa giełda kolekcjonerska w Polsce. W weekend (25-26 czerwca) na Bałutach odbyła się kolejna edycja z zestawem niezwykłości: samochody przedwojenne i te z czasów PRL jak Syrena czy Polonez i to w wersji karetki. Do tego motorowery, jak kultowa motorynka czy Komar albo niezapomniany Junak. To oczywiście tylko przykłady, bo na Moto Weteran Bazar zazwyczaj można znaleźć to, czego nie da się znaleźć nigdzie indziej.

Grzegorz Gałasiński