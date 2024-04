Most Karola w Pradze żyje przez całą dobę. Odwiedzają go tłumy turystów (wideo) Andrzej Gurba

Zabytkowy Most Karola to jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w czeskiej Pradze. To obowiązkowy punkt turystycznego programu przy odwiedzinach stolicy naszych południowych sąsiadów.