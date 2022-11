Morsy z Sieradza i ze Zduńskiej Woli robią akcję na TYSIĄC! Dziś była kąpiel w Warcie ZDJĘCIA

4 grudnia (niedziela) ma być ich jednak nawet tysiąc i to z całego regionu. Morsy z Sieradza oraz Morsy Pany ze Zduńskiej Woli organizują bowiem akcję jakiej świat nie widział.

- To akcja charytatywna Tysiąc morsów - morsy dla Natalki - mówi Jacek Mikołajczyk, sternik Sieradzkiego Klubu Morsa. - Dołącza do nas WOPR ze Zduńskiej Woli. Śmiało mogę powiedzieć, że będzie rekord morsów w Sieradzu. Tego dnia będziemy zbierać pieniądze dla ciężko chorej Natalki Mikołajczyk ze Zduńskiej Woli. Oprócz wspólnego morsowania i zbierania pieniędzy, a liczę że włączą się także kibice, którzy zbierają się na moście wiszącym, będą licytacje i coś na ząb. To będzie będzie morsowanie jakiego wcześniej tu nie było. Niech przybywa każdy, kto tylko może. Zawiadamiajcie znajomych z całej Polski. Zaczynamy w samo południe.