Morsowanie: co trzeba wiedzieć? Jak rozpocząć sezon?

Co zabrać na morsowanie?

Jak się przygotować do morsowania?

Morsowanie. Co to takiego?

Morsowanie. Co to takiego?

Morsowanie polega na krótkotrwałym zanurzaniu się w wodzie w niskich temperaturach, zwykle poniżej 5 stopni Celsjusza. Morsowanie to forma rekreacji, uprawiania w jeziorze, rzece, morzu. Zwykle morsowanie trwa od jesieni do wiosny, a sezon zaczyna się w listopadzie.

Kto nie powinien morsować?

Jak zacząć morsowanie?

Od czego zacząć? Najprościej od zimnych kąpieli pod prysznicem, by przyzwyczaić się do chłodu. Stopniowo obniżana temperatura wody podczas krótkich kąpieli lub natrysków w temperaturze około 10 st. C.

Zainaugurowanie sezonu na morsowanie zimą to dla organizmu większy szok termiczny, ale i lepsze rezultaty.