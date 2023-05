Monografia Łodzi. Największa historia Łodzi będzie liczyła pięć tomów. Co będzie zawierał pierwszy tom i kiedy się ukaże?

Historia Łodzi: pierwsza taka monografia

- Monografia pt. „Łódź. Historia miasta poprzez wieki” została napisana przez doświadczonych badaczy reprezentujących różne dyscypliny: do historyków do filologów, archeologów i znawców sztuki. Ich praca poparta jest rozległą kwerendą w archiwach. Do tego dochodzą ciekawe zdjęcia i ryciny, z których część nie była do tej pory publikowana. Zapowiada się więc duże wydarzenie wydawnicze – zgodnie twierdzą profesorowie Jarosław Kita i Tadeusz Grabarczyk z Uniwersytetu Łódzkiego.