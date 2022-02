Mobilne sztuczne płuca stanęły w Sieradzu. Pokazują czym oddychamy. Instalacja pojawi się jeszcze w Łodzi i Pabianicach ZDJĘCIA

Instalacja stanęła na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II i ul. Broniewskiego. Sztuczne płuca to akcja Polskiego Alarmu Smogowego, częścią którego jest Sieradzki Alarm Smogowy. - Jest organizowana właśnie w tym celu, byśmy wszyscy mogli zobaczyć, jaki jest stan powietrza w danym mieście. Czym oddychamy na co dzień, bo wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy. Dopiero tutaj, gdy wszystkie drobiny, sadze i pyły, osadzą się na białym płótnie imitującym płuca, będzie to doskonale widoczne – argumentuje Hubert Nowaczyk z Sieradzkiego Alarmu Smogowego.

Akcja – jak uzupełnia Monika Nowaczyk z SAS – ma dodatkowy wymiar. - Chcemy także zwrócić uwagę na fakt, że od 1 stycznia 2023 roku wchodzi w życie łódzka uchwała antysmogowa i zostało niewiele czasu na wymianę starych, pozaklasowych pieców. Liczymy, że dzięki tej instalacji dotrzemy do szerszej grupy osób, które nie śledzą naszych poczynań w mediach społecznościowych. Zwróciliśmy się zresztą także do szkół i przedszkoli, by młodzież i dzieci mogły również przyjść i zobaczyć, jakim powietrzem oddychamy.