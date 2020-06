Mniej wypadków i kolizji w pierwszym kwartale przez koronawirusa? Policyjna fotoprzestroga

W województwie łódzkim od stycznia do marca doszło do 563 wypadków drogowych. To znacznie niej niż rok wcześniej, gdy było ich 675. Na drogach w trzy miesiące zginęło jednak 37 osób. Policja przypomina o ostrożności na drogach przez fotoprzestrogę.

Najwięcej wypadków było od stycznia do marca w Łodzi - 239. W powicie zduńskowolskim w tym czasie zanotowano 6 wypadków drogowych. Z policyjnych statystyk wynika, że najbardziej zagrożone pod względem liczby wypadków są godz. między 15 a 17, liczby ofiar śmiertelnych 16-17, rannych i kolizji drogowych 16-17. Największą liczbę wypadków drogowych odnotowano w środy i piątki, ofiar śmiertelnych we wtorki, natomiast rannych i kolizji drogowych w piątki. Najbardziej zagrożonymi miesiącami pod względem liczby wypadków [211] i rannych [248] był styczeń, pod względem ofiar śmiertelnych [14] i kolizji drogowych [2416] był luty. Główne przyczyny wypadków zawinionych przez kierujących pojazdami to:

nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu,

niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. Powodują one łącznie 52,8% wypadków spośród zawinionych przez kierujących i 44,7% wszystkich wypadków. Główną przyczyną ofiar śmiertelnych zawinionych przez kierujących pojazdami to:

niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. Powoduje ona 44,4% ofiar śmiertelnych spośród zawinionych przez kierujących i 32,4% wszystkich ofiar śmiertelnych. Najwięcej wypadków (46,7%), rannych (47%) i kolizji (35,1%) miało miejsce na drogach powiatowych, największy procent ofiar śmiertelnych (40,5%), odnotowano na drogach krajowych. - Jak wskazują dane, najwięcej wypadków drogowych odnotowuje się na jezdni na prostych odcinkach dróg, co wynika między innymi z proporcji występowania takich odcinków oraz lekceważenia zagrożenia. Analogicznie kierujący na suchej nawierzchni skłonni są do podejmowania ryzykownych manewrów, podczas gdy na jezdniach zaśnieżonych lub oblodzonych dostrzegają występujące zagrożenie korygując swoje zachowania - przestrzega policja. - Podobnie jak w latach ubiegłych, najwięcej wypadków wydarzyło się przy dobrych warunkach atmosferycznych, gdzie kierujący czują większy komfort jazdy, rozwijają większe prędkości, co w przypadku wystąpienia wypadku daje tragiczne skutki.