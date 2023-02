Mniej rodzin, mniej małżeństw, więcej bezdzietnych. Związki nieformalne kwitną na wsi. Takie są wnioski ze spisu powszechnego GUS Agnieszka Olejniczak

Mniej rodzin, mniej małżeństw i mniej dzieci w Polsce - to wnioski ze spisu powszechnego przeprowadzonego w 2021 roku. Przez dziesięć ostatnich lat zwiększyła się liczba par bezdzietnych. Co ciekawe, zjawisko to dotyczy zarówno dużych miast, jak i wsi.