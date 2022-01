Mniej pacjentów z COVID-19. Można by zwrócić łóżka niezakażonym, ale Łódzkie czeka na atak omikrona

W szpitalach regionu łódzkiego z dnia na dzień jest mniej pacjentów z COVID-19. Wczoraj było ich 1387, to prawie o 600 mniej niż w przedświątecznym szczycie, gdy leżało ich 1960. Codziennie mniej jest też nowych przypadków. Wczoraj było ich zaledwie 744, a jeszcze na początku grudnia były dni, gdy wykrywano ich ponad 1,6 tys.

Wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński podkreślił na wczorajszej konferencji prasowej, że po raz pierwszy od miesiąca wiadomości są naprawdę dobre.

- Sytuacja poprawia się i to w sposób stały. Widać, że czwarta fala jest już za nami – mówił.

Dzięki temu w Skierniewicach przywrócony został oddział internistyczny. Jednak dalszego przywracania łóżek nie będzie. Powodem jest zbliżająca się fala zakażeń omikronem. Według niektórych prognoz w kraju może być nawet 100 tys. zakażeń dziennie przez co potrzeba będzie 40-60 tys. łóżek covidowych. To by oznaczało, że co czwarte z 1,3 tys. łóżek w Łódzkiem przejdzie na potrzeby COVID-19.