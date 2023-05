Mistrzowie Agro 2023. Oto liderzy w województwie łódzkim w kategorii Koła Gospodyń Wiejskich ZDJĘCIA

Trzy etapy plebiscytu

Lista kandydatów do nagród została opublikowana w środę, 12 kwietnia i tego dnia rozpoczęło się głosowanie. W pierwszym etapie akcji, który potrwa do połowy maja, laureaci w kategorii Sołtys Roku, Rolnik Roku, Koło Gospodyń Wiejskich Roku, Sołectwo Roku oraz Agroturystyka Roku zostaną wybrani osobno w każdym powiecie. Zaś w kategorii Lider/Liderka Społeczności wybieramy laureata w jednym z siedmiu regionów obejmującym nasz powiat. Laureaci pierwszych miejsc otrzymają tytuł oraz awansują do wojewódzkiego finału, który rozpocznie się 22 maja. Wyłonieni w nim laureaci zdobędą główne tytuły i nagrody finansowe, a także awansują do ogólnopolskiego finału. Więcej o konkursie i nagrodach na dzienniklodzki.pl/agro

W wielkim finale na zwycięzców czekać będą tytuły Sołtys Roku Polski 2023, Rolnik Roku Polski 2023, Liderka / Lider Społeczności Roku Polski 2023, Koło Gospodyń Wiejskich Roku Polski 2023, Sołectwo Roku Polski 2023 oraz Agroturystyka Roku Polski 2023. Uroczyste wręczenie tych tytułów, statuetek i nagród będzie najważniejszym punktem uroczystej, ogólnopolskiej gali plebiscytu.