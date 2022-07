Mistrzostwa Polski w Parakolarstwie Szosowym 2022 w Zduńskiej Woli. Jazda na czas

XIV Mistrzostwa Polski w Parakolarstwie Szosowym 2022

Trasa wyścigu przebiega następująco: start na ulicy Piwnej przy bramie PMOS, na północ do Ronda Tkaczy Zduńskowolskich, dalej Łaską do Placu Wolności i w lewo Kościelną. Dalej w kierunku południowym do ulicy Dolnej i Ronda WOŚP. Następnie kolumna wyścigu skręci w prawo w ulicę Paprocką i pojedzie do miejscowości Marżynek gdzie skręci w lewo w Ulicę Pod Borem, następnie w Spacerową i wróci na trasę Ptaszkowice - Zduńska Wola i w kierunku północnym pojedzie do mety znajdującej się przy bramie PMOS na ulicy Piwnej.

Wyniki jazdy indywidualnej na czas:

KATEGORIA: MC1

1 77 WAGNER Paweł Start Bielsko-Biała (POL) 32 34 0:18:50 31.86 km/h

KATEGORIA: MC2

1 74 SZYDŁOWSKI Filip KSI START Szczecin (POL) 17 17 0:17:23 34.52 km/h

2 75 WALKUSZ Piotr KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK (POL) 29 31 0:18:39 32.17 km/h

3 72 BESZCZYŃSKI Dariusz , (POL) 37 41 0:19:39 30.53 km/h

4 73 BEDNAREK Piotr WZ LZS Opole (POL) 55 61 0:22:09 27.09 km/h

KATEGORIA: MC3

1 71 MACIEJEWSKI Zbigniew Stowarzyszenie Syrenka (POL) 3 3 0:15:02 39.91 km/h

2 70 JODŁOWSKI Mariusz BBC Czaja Debica (POL) 8 8 0:15:48 37.97 km/h

3 69 PISKOROWSKI Jakub KSI START Szczecin (POL) 30 32 0:18:44 32.03 km/h

4 68 GOJ Jerzy WSSiRN START (POL) 54 60 0:21:59 27.29 km/h

KATEGORIA: MC4

1 67 BERTOLIN Bartłomiej Prorace Poland (POL) 2 2 0:14:51 40.4 km/h

2 66 SKUPIEŃ Witold Zoma Team (POL) 7 7 0:15:44 38.14 km/h

3 64 WSZOŁEK Wojciech Ropczyce (POL) 15 15 0:17:09 34.99 km/h

4 65 TURONEK Sławomir OLSZTYŃSKI KLUB SPORTOWY WiM ( 21 21 0:17:57 33.43 km/h

5 63 ADAMOWSKI Zbigniew Start Bielsko - Biała (POL) 33 35 0:18:53 31.77 km/h

KATEGORIA: MC5

1 59 STRZELECKI Tomasz Tychy (POL) 1 1 0:13:23 44.83 km/h

2 62 BLOMA Piotr KSI Start Szczecin (POL) 5 5 0:15:12 39.47 km/h

3 57 JANIAK Sławomir , (POL) 10 10 0:16:03 37.38 km/h

4 61 ROZWADOWSKI Dariusz Brak (POL) 19 19 0:17:36 34.09 km/h

5 56 BERNATOWICZ Adam GZSN START (POL) 24 24 0:18:13 32.94 km/h

6 58 PIETRUCHA Piotr GZSN START (POL) 27 29 0:18:24 32.61 km/h

7 84 CISZYŃSKI Marek GZSN START (POL) 28 30 0:18:26 32.55 km/h

KATEGORIA: MH1

1 48 SZCZEPANKIEWICZ Mirosław GZSN START (POL) 61 69 0:26:53 22.32 km/h

2 45 KOSIDER Krzysztof KROSS Zero Załamki (POL) 63 71 0:27:17 21.99 km/h

3 49 MIKOŁAJCZYK Rafał Prorace Poland (POL) 64 72 0:27:52 21.53 km/h

4 46 RATAJCZAK Dawid Way2Champ (POL) 69 79 0:39:42 15.11 km/h

5 47 BROŻEK Radosław KROSS Zero Załamki (POL) 70 80 0:40:09 14.94 km/h

KATEGORIA: MH2

1 44 KACALSKI Piotr KSI START Szczecin (POL) 45 51 0:20:58 28.62 km/h

2 43 KOMOROWSKI Hubert Prorace Poland (POL) 51 57 0:21:45 27.59 km/h

3 42 ŻYLIŃSKI Michał KROSS Zero Załamki (POL) 56 63 0:22:30 26.67 km/h

4 37 JONEK Michael IKS FENIKS OPOLE (POL) 60 67 0:26:02 23.05 km/h

5 39 KORZEWSKI Krystian , (POL) 65 73 0:27:56 21.48 km/h

6 40 MIKOŁAJCZYK Adam KROSS Zero Załamki (POL) 66 76 0:33:06 18.13 km/h

7 41 OSIŃSKI Daniel KROSS Zero Załamki (POL) 67 77 0:36:54 16.26 km/h

8 38 JOŃSKI Ireneusz Kross Zero Załamki (POL) 68 78 0:39:20 15.25 km/h

KATEGORIA: MH3

1 33 SZUMIEC Rafał Veloaktiv Kraków (POL) 6 6 0:15:39 38.34 km/h

2 34 HUDEC Milos Handbike Liptov (SVK) 12 12 0:16:31 36.33 km/h

3 26 ORECNY Maros Sila ruk Vychodu (SVK) 13 13 0:17:03 35.19 km/h

4 32 WIŚ NIEWSKI Marek Veloaktiv Kraków (POL) 14 14 0:17:04 35.16 km/h

5 30 DECKY Pavel Spolek GO ON (POL) 16 16 0:17:17 34.72 km/h

6 22 KUCHTA Dariusz Veloaktiv Kraków (POL) 22 22 0:18:01 33.3 km/h

7 27 RYGOŁ Mariusz IKS Feniks Opole (POL) 23 23 0:18:04 33.21 km/h

8 25 NOWICKI Robert KSI START Szczecin (POL) 25 25 0:18:14 32.91 km/h

9 31 URTNOWSKI Michał GZSN START (POL) 26 28 0:18:18 32.79 km/h

10 23 MASZAY Peter Handbike Team Slovakia (SVK) 34 38 0:19:24 30.93 km/h

11 28 SIWIERA Karol SSN Start (POL) 35 39 0:19:27 30.85 km/h

12 19 GRZONKA Sebastian Veloaktiv Kraków (POL) 39 44 0:19:58 30.05 km/h

13 21 JĘDRZEJKO Sławomir Veloaktiv Kraków (POL) 40 45 0:20:01 29.98 km/h

14 24 NOWAK Dariusz Veloaktiv Kraków (POL) 47 53 0:21:18 28.17 km/h

15 29 STRZELECKI Dariusz Prorace Poland (POL) 48 54 0:21:23 28.06 km/h

16 35 BONA Mariusz Veloaktiv Kraków (POL) 49 55 0:21:27 27.97 km/h

17 20 JANKOWSKI Konrad Veloaktiv Kraków (POL) 58 65 0:23:20 25.71 km/h

18 18 SURMA Grzegorz KROSS Zero Załamki (POL) 62 70 0:27:08 22.11 km/h

KATEGORIA: MH4

1 17 WILK Rafał Fundacja Rafała Wilka Sport Jest Jede 4 4 0:15:08 39.65 km/h

2 16 STASZKIEWICZ Jakub Veloaktiv Kraków (POL) 11 11 0:16:27 36.47 km/h

3 76 JURICKA Dusan SK Kociánka (SVK) 31 33 0:18:48 31.91 km/h

4 15 SOCHAJ Paweł Veloaktiv Kraków (POL) 36 40 0:19:33 30.69 km/h

5 14 ZEŻUŁA Grzegorz niezrzeszony (POL) 41 46 0:20:06 29.85 km/h

6 7 NAJDROWSKI Kamil Iks Smok Orneta (POL) 42 47 0:20:10 29.75 km/h

7 8 STACHOWSKI Marek KROSS Zero Załamki (POL) 43 49 0:20:50 28.8 km/h

8 10 SZUTER Krzysztof Veloaktiv Kraków (POL) 46 52 0:21:14 28.26 km/h

9 12 TĘCZA Paweł KROSS Zero Załamki (POL) 50 56 0:21:35 27.8 km/h

10 5 ADAMCZAK Mariusz KROSS Zero Załamki (POL) 52 58 0:21:56 27.36 km/h

11 6 GRYGLAS Mariusz KSI START Szczecin (POL) 53 59 0:21:56 27.36 km/h

12 9 SZCZEPAŃSKI Marek KSI START Szczecin (POL) 57 64 0:22:59 26.11 km/h

13 11 SZYMAŃSKI Mariusz Veloaktiv Kraków (POL) 59 66 0:25:21 23.67 km/h

KATEGORIA: MH5

1 4 PLEWA Krzysztof Veloaktiv Kraków (POL) 9 9 0:15:50 37.89 km/h

2 2 GORZKOWICZ Sławomir Veloaktiv Kraków (POL) 18 18 0:17:24 34.48 km/h

3 3 MISZTELA Witold Iks Smok Orneta (POL) 20 20 0:17:41 33.93 km/h

4 1 WĄTOR Robert Veloaktiv Kraków (POL) 44 50 0:20:57 28.64 km/h

KATEGORIA: PK

1 60 SZWEDT Krzysztof Sosnowiec (POL) 38 43 0:19:56 30.1 km/h

KATEGORIA: WC4

1 81 DZIECIĄTKOWSKA Marta KROSS Zero Załamki (POL) 1 26 0:18:14 32.91 km/h

KATEGORIA: WC5

1 79 MACIEJKIEWICZ Sylwia GZSN START (POL) 2 27 0:18:15 32.88 km/h

2 80 SZELIGA Joanna GZSN START (POL) 5 42 0:19:52 30.2 km/h

3 78 KIDOŃ Grażyna GZSN START (POL) 7 62 0:22:17 26.93 km/h

KATEGORIA: WH3

1 36 OROSZOVA Anna Handbike Liptov (SVK) 3 36 0:18:55 31.72 km/h

2 55 KAŁUŻA Renata Prorace Poland (POL) 4 37 0:18:55 31.72 km/h

3 53 ZUBOWICZ Katarzyna Iks Smok Orneta (POL) 8 68 0:26:09 22.94 km/h

4 54 BRONOWICZ Karolina Iks Smok Orneta (POL) 9 74 0:29:21 20.44 km/h

5 52 BOGUBOWICZ Zuzanna Kross Zero Załamki (POL) 10 75 0:31:54 18.81 km/h

KATEGORIA: WH4

1 50 MADAJOVA Kristina Sila ruk Vychodu (SVK) 6 48 0:20:27 29.34 km/h

2 51 KOLUCH Zuzanna Kross Zero Załamki (POL) 11 81 0:41:29 14.46 km/h