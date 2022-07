Mistrzostwa Europy i Świata skuterów wodnych trwają na Jeziorsku w Ostrowie Warckim. Półfinały i finały w weekend. Kiedy zajrzeć? ZDJĘCIA

Trwa wielkie ściganie na skuterach wodnych na Jeziorsku. Do Ostrowa Warckiego zjechali najlepsi sportowcy z całego globu rywalizując o tytuły mistrzów Europy i świata. Największe emocje szykują się w weekend, bo w sobotę i niedzielę 23-24 lipca rozgrywane będą półfinały i finały imprezy, szykuje się więc wielka gratka dla wszystkich miłośników sportów wodnych.

Rywalizacja prowadzona jest w ramach Mistrzostw Europy Skuterów Wodnych oraz pierwszej rundy Mistrzostw Świata Sensational Jettribe Eurofinals - World Series Round 1 - Poland 2022. W 14 klasach ściga się ponad 300 zawodników z 32 krajów, w tym tak dla nas egzotycznych jak Tajlandia, Kuwejt czy Emiraty Arabskie. - To największa impreza na świecie – podkreśla z satysfakcją Marek Goździewicz, prezes Łódzkiego Sportowego Klubu Motorowodnego Prima Jet Łódź, który współorganizuje mistrzostwa z federacją JSBA. – Jesteśmy dumni, to dla nas wielki prestiż.

Jak zawody najwyższej rangi trafiły do Ostrowa Warckiego? - Przez kilka lat organizowaliśmy zawody rangi mistrzostw Polski. Zawsze staraliśmy się o jak najlepszą organizację, w efekcie odezwała się federacja, która szukała nowego miejsca dla mistrzostw, położonego bardziej w centrum, bo do tej pory była to Portugalia – odpowiada