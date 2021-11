Mistrz windsurfingu rodem z... Sieradza. 14-letni Szymon Cieślak reprezentuje już światowy poziom. To efekt wyjątkowo ciężkiej pracy ZDJĘCIA

Szymon Cieślak jest uczniem klasy VIII Szkoły Podstawowej nr 10 w Sieradzu, mieszka w pobliskiej wsi Chojne. Od dwóch lat reprezentuje barwy Uczniowskiego Jacht Klubu Sportowego „Szturwał” Kalisz. Przełomowy okazał się miniony sezon, w trakcie którego – jak sam mówi – zdobył… - niemalże wszystko to, o czym tak naprawdę nigdy wcześniej nie marzyłem.

A to wszystko pod okiem Piotra Nowackiego – byłego wicemistrza świata oraz trenerki Moniki Niewiadomskiej – byłej zawodniczki i członkini kadry narodowej. Fantastyczne lokaty podczas regat zagwarantowały najpierw powołanie do Kadry Wojewόdztwa Wielkopolskiego w żeglarstwie, a potem przyniosły „zaproszenie” na Zgrupowanie Kadry Narodowej Bic Techno 293 i w przygotowawczej klasie olimpijskiej WindFoil. Młody windsurfer z Sieradza trzy razy stanął na podium podczas Mistrzostw Polski zdobywając złoto w najważniejszych dla niego wyścigach, bo dających pewny awans do Kadry Narodowej Młodzików. A ukoronowaniem udanych startów było zdobycie 6. lokaty na Mistrzostwach Świata na włoskiej Gardzie, co dało 14-latkowi dodatkowe punkty i kolejny wewnętrzny awans w kadrze Polski.