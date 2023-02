Mistrz MMA z naszego regionu, uniejowianin Marcin Tybura stoczy ważną walkę z soboty na niedzielę. Jaka jest stawka potyczki? ZDJĘCIA

Podczas najbliższej gali UFC Vegas 68 Marcin Tybura – jak informuje Uniejów zachęcając do oglądania walki - powalczy o utrzymanie 10. miejsca w rankingu zawodników kat. wagi ciężkiej największej organizacji MMA na świecie. Gala UFC Fight Night odbędzie się w godzinach dostosowanych do azjatyckiego rynku. Wynika to z faktu, że pierwotnie miała odbyć się w Korei Południowej z Chan Sung Jungiem w walce wieczoru. Koreański zawodnik doznał jednak kontuzji, a wydarzenie przeniesiono do Vegas.

Gala rozpocznie się w niedzielę 5 lutego o godzinie 4 nad ranem czasu polskiego. Początek transmisji z karty głównej zapowiedziano na godzinę 7 na kanale Polsat Sport, UFC Fight Pass oraz eFortuna.pl. W związku z tym, spotkania Marcina Tybury z Blagoiem Ivanovem w oktagonie możemy spodziewać się około godziny 8⁰⁰ w niedzielny poranek.