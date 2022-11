Mistrz jesieni nie schodzi jeszcze ze sceny - gra z czwartoligowcem

Przez najbliższe dwa tygodnie mistrzowie jesieni I ligi będą trenować na obiektach klubowych, natomiast 26 listopada (sobota) mają rozegrać w Piotrkowie Trybunalskim mecz kontrolny z miejscową Polonią prowadzoną przez trenera Roberta Grzesiuka. Gospodarze tego spotkania kończą rundę jesienną w najbliższą sobotę (19 listopada) wyjazdowym meczem ze Skalnikiem Sulejów. Po 18 kolejkach piotrkowianie, z 38 punktami na koncie, zajmują trzecie miejsce w ligowej tabeli. Bez względu na wynik starcia śmiało mogą mówić o udanej jesieni. To dobry rywal na pożegnanie jesieni. Zapewne trener ełkaesiaków Kazimierz Moskal da szansę pokazania się piłkarzom, którzy mniej grali jesienią. Można się także spodziewać, że pojawi się kandydat, lub kandydaci, do gry w ŁKS. Po meczu piłkarze dostaną wolne do 3 stycznia. Pierwsze dwa tygodnie będą odpoczywać, z kolei na dwa ostatnie otrzymają rozpiskę od trenerów. - Trudno dawać dwa miesiące wolnego, bo to byłaby przesada, dlatego jeszcze trenujemy - mówi trener Kazimierz Moskal. - Na pewno nie będziemy robić na zajęciach nic z taktyki, więc nieobecność zawodników powołanych do reprezentacji narodowych nie będzie dla nas żadnym problemem.

Niebawem poznamy plan zimowych sparingów łódzkiej drużyny.

Wróćmy jeszcze do ostatniej kolejki. Dobra postawa ŁKS sprawiła, że aż czterech z nich znalazło się w jedenastce 18. kolejki I ligi. To strzelec dwóch goli w meczu z GKSKatowice (wygrana łodzian 5:1) Stipe Jurić oraz Michał Trąbka, Bartosz Szeliga, a także Władysław Ochronczuk. Starcie w Katowicach było wyjątkowe dla Piotra Janszukowicza, który rozegrało 50 oficjalny mecz w łódzkim zespole. 47 razy wystąpił w spotkaniach o punkty i trzy razy w Pucharze Polski.

Przy okazji przypominamy, że trwa już sprzedaż karnetów na rundę wiosenną mistrzów jesieni I ligi.Kibice posiadający karnety na rundę jesienną, mogą zakupić stałą wejściówkę na wiosnę online (bilety.lkslodz.pl). W środę (16 listopada) rusza otwarta sprzedaż.

Mamy natomiast zmianę trenerem w pierwszoligowej Arce Gdynia. Drużyny zajmującej w ligowej tabeli nie poprowadzi w rundzie wiosennej Ryszard Tarasiewicz, który był sternikiem zespołu od 19 października 2021 roku. W trwającym obecnie sezonie gdynianie zdobyli 28 punktów, ale odpadli z rozgrywek Pucharu Polski. Nie jest jeszcze znane nazwisko jego następcy, ale niewykluczone, że będzie nim mieszkaniec Łęczycy Dariusz Banasik, który jest obecnie bez pracy, a poprzednio pracował w ekstraklasowym Radomiaku Radom. ą