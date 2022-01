Mistrz i Małgorzata. Rockowy teatr na Scenie Monopolis. Mistrzowskie spotkanie teatru oraz mocnego rocka

„Mistrz i Małgorzata. Rockowy teatr” to projekt, z którym jego pomysłodawca, Arkadiusz Pachulski, krążył po Łodzi kilka lat. Nikogo, kto żyje w naszym mieście, nie powinno dziwić, iż zajmujący się kulturą urzędnicy lub publiczne instytucje kultury nie wykazały szczególnego zainteresowania przedsięwzięciem. Ostatecznie spektakl został zaprezentowany w Scenie Monopolis, gdzie oby zagościł na dłużej (najbliższe pokazy 5 i 6 lutego. Ponieważ w dobie dyktatury klikalności, nieczęsto już placówki kultury zajmują się kwestiami tak fundamentalnymi, w tak złożony sposób.

Arkadiusz Pachulski - autor adaptacji książki Michaiła Bułhakowa, poruszających, niebanalnych tekstów piosenek i producent wydarzenia oraz Piotr Pachulski - kompozytor (wespół z Danielem Frontczakiem) mocarnej jak powieść muzyki, a zarazem wokalista i gitarzysta zespołu Normalsi, mają na koncie pamiętny spektakl baletowo-muzyczny „Łajza”, z powodzeniem prezentowany na scenie Teatru Muzycznego w Łodzi. I tym razem twórcy wybrali formułę łączącą odmienne artystyczne światy: teatr dramatyczny oraz bluesrockową operę. Zespolenie tak rozbieżnych energii do momentu spotkania z publicznością stało pod znakiem zapytania - a powiodło się przede wszystkim dlatego, że na teatralnych deskach i za instrumentami stanęli profesjonaliści, którzy nie wpadli na pomysł rywalizowania ze sobą lub wzajemnego ilustrowania swoich działań, tylko spotkali się w punkcie, gdzie eksponując własne umiejętności, mogą je zjednoczyć na rzecz przekazania tak niekonwencjonalnej interpretacji wybitnego literackiego dzieła. Znakomicie dysponowani muzycy grający na żywo z rockową ekspresją i bezkompromisowością (Piotr Pachulski - śpiew, gitary, Przemysław Wyrwas - bas, Adam Marszałkowski - perkusja, Marek Jakub Weigel - śpiew, gitara, Tomasz Struszczyk - śpiew, gitary), bluesową refleksją (Daniel Frontczak - śpiew, gitary) oraz wnoszącą nieco klasycznej stylistyki i powabu wokalistką Agnieszką Nastarowicz umieszczeni zostali na wyniesionej nad estradę konstrukcji. Aktorzy zaś wychodzą na scenę, tuż przed widownię, co nie oznacza, że „odwracają się plecami” do muzyki. Na górze padają pytania o dobro i zło, metafizyczną głębię człowieczeństwa, sens pojawienia się w naszej historii Jeszuy i jego spotkania z Piłatem, Mateuszem Lewitą, Judą; na dole natomiast rozgrywa się doczesna, a przecież jakże obalająca wszelkie stanowiska o zamknięciu naszego istnienia do materialnej przyziemności wizyta Wolanda w Moskwie, a właściwe w każdym mieście. Obie warstwy widowiska nie tyle się uzupełniają, co pierwszorzędnie przenikają, wspierają, dialogując ze sobą, podkreślają najistotniejsze akcenty.