Miss Publiczności Ziemi Łódzkiej 2020. Zobacz najpiękniejsze dziewczyny z miast regionu łódzkiego ZDJĘCIA

Zostań jurorem w konkursie Miss Publiczności Ziemi Łódzkiej 2020 i wybierz swoją Miss! - zachęcają organizatorzy. Do 6 września do godz. 20:00 można głosować na swoją faworytkę i wspierać ją w zdobyciu dodatkowego tytułu.

Miss Publiczności poznamy na Gali Miss Ziemi Łódzkiej 6 września w ArtKombinat Scena Monopolis.

Tytuł Miss Publiczności jest przepustką do Ćwierćfinału Miss Polski. Regulamin i wyniki plebiscytu dostępne na stronie: http://www.miss.gratifica.pl/

Fot. Fiorka

Sukienki: More and More

Kostiumy: Lorin - stroje kąpielowe

Makijaż: Studio Wizażu "Micad Beauty Look"- Magdalena Wieruszewska i NowBrow Professional EYE Studio

Fryzury: Pracownia Fryzjerska Marcin Kamiński oraz RevlonProfessional

Miejsce: Monopolis