Minister Zdrowia: To początek końca pandemii. Krótsza kwarantanna, szybszy powrót dzieci do szkół. Co jeszcze ma się zmienić?

- Tak jak często byłem pesymistą, w tej sytuacji jestem optymistą – mamy tak naprawdę do czynienia z początkiem końca pandemii - ocenił.

- Widzimy wyraźnie, ze za nami jest już apogeum piątej fali. To przesilenie, z którym mieliśmy do czynienia dwa tygodnie temu. Potwierdza się to w każdym wymiarze, zarówno na poziomie liczby nowych zakażeń, ale także na poziomie badań i testów oraz na poziomie liczby zleceń, które są wykonywane przez lekarzy POZ. Ta tendencja spadkowa jest stała - podkreślał szef resortu zdrowia.