Milion złotych to wygrana w Lotto Plus w Łasku

Milion złotych w Lotto Plus w Łasku

Ktoś został milionerem w Łasku. W sobotę, 13 sierpnia 2022 roku gracz, który wysłał kupon w Łasku trafił „szóstkę” w Lotto Plus. To wygrana w wysokości miliona złotych.

Jak informuje biuro prasowe Totalizatora Sportowego, zakład z poprawnie wytypowanymi liczbami został zawarty metodą chybił trafił w punkcie LOTTO przy ul. Jana Pawła II 1 w Łasku.

Szczęśliwe liczby, które zostały wylosowane w Lotto Plus 13 sierpnia to: 5, 9, 10, 26, 44, 46.

By zagrać w Lotto Plus, wystarczy dopłacić złotówkę do zawieranego zakładu Lotto. Gwarantowana pula na główną wygraną w Lotto Plus to w każdym losowaniu to milion zł.