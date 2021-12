Mikołaj ląduje na łódzkim lotnisku! Przywiezie prezenty dla ponad 100 dzieci

Przyleci z Kijowa samolotem linii SkyUp w specjalnym malowaniu drużyny FC Shakhtar Donieck. Przywiezie prezenty dla ponad 100 dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczy oraz Domu Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej.

Po spotkaniu z dziećmi na lotnisku, rozdaniu prezentów z karuzeli bagażowej, orszak Mikołaja - prowadzony przez samochód „Follow me” - przejedzie ulicami Łodzi. Najpierw pojedzie do Domu Dziecka przy ul. Drużynowej (ok. godz. 12.45), na Jarmark Bożonarodzeniowy na Piotrkowskiej (ok. godz. 13.30), a potem do innych placówek.

Od 2017 roku łódzkie lotnisko organizuje akcję charytatywną „Lądowanie Mikołaja”. Co roku Mikołaj przylatuje innym samolotem i rozdaje prezenty dzieciom z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Dzięki darczyńczom wspierającym akcję udało na się obdarować setki dzieci z Domów Dziecka, Domów Samotnej Matki, Fundacji, Rodzin Zastępczych oraz Domów Opieki.