Mieszkanki Łódzkiego powalczą w grudniu o tytuły Polska Miss i Polska Miss Nastolatek 2022. One nas reprezentują ZDJĘCIA, VIDEO

Polska Miss to nowy ogólnopolski konkurs piękności z wyjątkową oprawą artystyczną, wartościowymi nagrodami i promocją medialną. W roku 2022 do konkursu zgłosiło się ponad 5 tyś uczestniczek (licząc konkursy regionalne).Ostatecznie w finale Polska Miss i Polska Miss Nastolatek wystąpi po 36 finalistek z całej Polski. Zwyciężczyni konkursu otrzyma nowy samochód osobowy, a TOP5 konkursu wyjedzie na dwutygodniowy pobyt na Bali.

- Konkursy piękności są niesamowicie popularne, a kandydatki, które biorą w nich udział muszą wyróżniać się charakterem, ale także wyglądem. Muszą być odważne, pewne siebie, ale i uśmiechnięte, by na scenie przed jurorami i publicznością wypaść jak najlepiej - mówią organizatorzy.

Finalistki wzięły udział w nagraniach wideo oraz sesjach zdjęciowych. Efekty zdjęciowe można zobaczyć w załączonej galerii. W pierwszej sesji dziewczyny stanęły przed obiektywem Romana Słomki, aby w eleganckich kreacjach z kolekcji EDAN oraz DeVu Diana Walkiewicz zaprezentować się jak najlepiej. Druga sesja to nawiązanie do grudnia i związanego z nim klimatu świątecznego. Finalistki stanęły przed obiektywem Piotra Piątka w kreacjach ze sklepu internetowego Moda for You.