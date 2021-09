Mieszkaniec Brzezin wygrał z archidiecezją łódzką w sprawie zbyt wysokich kosztów pogrzebu

Kłopoty po śmierci siostry

Stanisławowi Śliwonikowi trzy lata temu zmarła siostra Halina. Pochował ja w grobie rodzinnym na cmentarzu w Brzezinach, który nie jest w gestii miejscowej parafii, lecz archidiecezji z siedzibą w Łodzi. Pan Stanisław zaznacza, że był to grób murowany, a nie ziemny, co oznacza, że po jednorazowym opłaceniu jest zwolniony na 99 lat od dalszych opłat. Tymczasem mieszkaniec Brzezin zapłacił, bowiem – jak przyznaje – w sytuacji nagłego pochówku nie miał innego wyjścia. Jednak po pewnym czasie zaczął domagać się od właściciela nekropolii zwrotu 2,7 tys. zł, bo na tyle oszacował swoje straty. Sprawa trafiła do sądu i zakończyła się ugodą.

Odzyskał 90 procent nadpłaty