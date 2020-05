Mieszkańcy województwa łódzkiego wpadli z narkotykami. Grozi im wiele lat więzienia. Wpadli podczas weekendu

Nawet 10 lat w więzieniu może spędzić 27-letni mieszkaniec Brzezin, który miał znaczną ilość narkotyków i nimi handlował.

- Funkcjonariusze w jego plecaku odnaleźli torbę i słoik wypełniony marihuaną oraz dwie wagi do jej porcjowania narkotyku - mówi mł. asp. Mariusz Chmiel, rzecznik brzezińskiej policji. - Łącznie kryminalni zabezpieczyli 400 gramów suszu marihuany. 27-latek usłyszał prokuratorskie zarzuty handlu i posiadania znacznej ilości narkotyków. Został również objęty policyjnym dozorem. O dalszym jego losie będą decydowały teraz prokuratura i sąd.

Policja zatrzymała także 24-letniego mieszkańca Brzezin, który był klientem o trzy lata starszego mężczyzny. Mężczyzna był zaskoczony zatrzymaniem przez policję, przyznał się do zakupu trzech gramów marihuany. Nabywca również usłyszał zarzut: posiadania narkotyków za co grozi mu kara do 3 lat więzienia. Policjanci zatrzymali go, gdy miał przy sobie trzy gramy marihuany.