Mieszkańcy regionu tłumnie odwiedzili ZOO Safari w Borysewie. Zwierzyniec przygotowuje się na Dzień Dziecka! [ZDJĘCIA]

Miłośnicy zwierząt z całego województwa tłumnie stawili się w weekend z Zoo Safari, by przywitać się po zimowej przerwie z białymi tygrysami, lwami, surykatkami i setkami innych domowników zwierzyńca w Borysewie. Nie brakowało atrakcji w postaci pokazowego karmienia lwów, tygrysów i aligatorów, sztuczek wykonywanych przez Dawida, którym wtórowały piski ekscytacji dzieci i gromkie brawa dorosłych, można się było też przepłynąć gondolami w kształcie kaczek i łabędzi po wodnym świecie, lub przejechać po terenie Zoo jedną z dwóch kolejek.

Cieszy nas bardzo, że możemy już przyjmować gości – mówi Andrzej Pabich, prezes Zoo Safari w Borysewie. - Bardzo nam im brakowało. Do ich dyspozycji jest część atrakcji, na otwarcie innych (kino, namiot) trzeba będzie jeszcze trochę zaczekać.

(Zoo Safari wreszcie otwarte! Zobacz zdjęcia w galerii!)

Największego w tym roku ruchu, pracownicy spodziewają się 1 czerwca.

-Wszystkie dzieci do 15 roku życia będą mogły wejść do nas za darmo – mówi Andrzej Pabich.

Sytuacja w zwierzyńcu powoli wraca do normalności, wracają więc projekty, które z powodu pandemii koronawirusa trzeba było odwołać lub przesunąć na inny termin. Dużo wskazuje na to, że pod koniec czerwca odbędzie się planowany na koniec kwietnia I Bieg o Puchar Lwa Sahima.

- Uczestnicy będą mieli do pokonania dwa okrążenia po ogrodowych alejkach, w sumie 5200 m lub 2600 m, dzieci krótszy dystans – mówi Andrzej Pabich. - W ramach wpisowego każdy uczestnik będzie mógł zabrać bezpłatnie osobę towarzyszącą. Dla tych, którzy ponad bieganie przedkładają piesze wędrówki, przygotowaliśmy przechadzkę z przewodnikiem, w którego rolę będę miał przyjemność wcielić się osobiście.