Mieszkańcy Chojen zostaną bez gorącej wody nawet dwa tygodnie! Przerwy w dostawie gorącej wody w Łodzi! Lista na czerwiec

Dwa tygodnie bez wody!

Jak co roku w Łodzi planowane są letnie przerwy w dostawie wody gorącej w związku z pracami remonotowo-modernizacyjnymi na sieci ciepłowniczej. Niektórym mieszkańcom może to sprawić duży dyskomfort, ponieważ niektóre przerwy trwają 2 dni, a inne nawet do 2 tygodnie!

W takiej sytuacji znaleźli się m.in. mieszkańcy osiedli Stare Chojny i Chojny Zatorze. Tam przerwa w dostawie gorącej wody będzie trwała najdłużej ponieważ już od 24 czerwca do 7 lipca.

Gdzie jeszcze można spodziewać się przerw w dostawie gorącej wody?

Oto LISTA:

Od 27.05 do 09.06 nastąpi przerwa w dostawie gorącej wody przy ulicach:

Dostawczej 3, 4, 6

